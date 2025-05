Bucciantini | Pallone d’Oro? In PSG-Inter due candidabili Inciderà…

La finale di Champions League tra PSG e Inter non è solo una sfida sul campo, ma anche un crocevia per il Pallone d’Oro. Marco Bucciantini ha messo in luce come i leader delle due squadre potrebbero influenzare le votazioni. In un'era calcistica in cui il talento viene costantemente messo alla prova, chi avrà la meglio? Le prestazioni di questi campioni potrebbero scrivere una nuova pagina della storia del calcio. Non perdere di vista questa battaglia!

Tantissimi i discorsi che ruotano intorno a PSG-Inter, anche il candidato al prossimo Pallone d’Oro. Marco Bucciantini esprime il suo parere su due leader delle finale di Champions League. PAPABILI CANDIDATI – Marco Bucciantini, intervenuto su Sky Sport nella giornata che conduce a PSG-Inter, ha toccato il tema del Pallone d’Oro. Secondo il giornalista il risultato della finale di Champions League inciderà sulla scelta dei candidati per l’ambito premio: « Nel caso di Lautaro Martinez sarebbe la vittoria dell’ennesimo trofeo vinto insieme alla Coppa del Mondo, Sud America, scudetti e trofei con l’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bucciantini: «Pallone d’Oro? In PSG-Inter due candidabili. Inciderà…»

