Brumotti di Striscia a Saronno per una nuova caccia agli spacciatori di droga

Vittorio Brumotti torna a far parlare di sé con una nuova inchiesta a Saronno, dove la lotta contro lo spaccio di droga si intensifica. Il suo servizio, andato in onda su Canale 5, mette in luce un problema crescente nei nostri territori: il traffico di sostanze stupefacenti nelle aree boschive. Un tema sempre attuale che invita a riflettere sulla sicurezza delle nostre comunità e sull'importanza della vigilanza collettiva. Non perderti i dettagli!

E’ andato in onda ieri sera, venerdì 30 maggio, su Canale 5, il servizio di Vittorio Brumotti a caccia di spacciatori di droga vicino alla stazione di Saronno Sud, nelle aree boschive confine con Caronno Pertusella e Solaro. Brumotti, già più volte da queste parti, nei boschi delle Groane, a Turate, Gerenzano, è tornato in . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Brumotti a Saronno smaschera una rete di spaccio nei boschi: inseguimento da film e intervento delle Forze dell’Ordine

giornaledipuglia.com scrive: Ne nasce un inseguimento rocambolesco durato quasi due ore, nel quale Brumotti non si tira indietro e si lancia alla rincorsa del pusher, mantenendo sempre il collegamento con le Forze dell’Ordine.

Saronno sud, Striscia la notizia con Brumotti trova 12 piazzole di spaccio documentate e sequestra 200 grammi di cocaina

Riporta ilsaronno.it: SARONNO – Una dozzina di piazzole di spaccio trovate, una smantellata e un bottino sequestrato di 200 grammi di cocaina, […] ...