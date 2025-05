Brooke e Ridge a Napoli | ritorno di Nick e riflessioni di Katherine Kelly Lang

un tocco di magia a una storia d'amore che ha appassionato generazioni. Katherine Kelly Lang riflette su come Napoli, con la sua bellezza senza tempo, faccia da sfondo perfetto per riscoprire il vero amore. In un’epoca in cui le relazioni si evolvono rapidamente, questa nuova avventura ci ricorda l'importanza di fermarsi e riaccendere la passione, proprio come fanno Brooke e Ridge. Chi non vorrebbe vivere un amore così?

A Napoli, Brooke e Ridge riscoprono il sentimento che li ha sempre contraddistinti, regalando al pubblico nuove emozioni. Il famoso tira e molla tra le due star di Beautiful si rinnova, questa volta in scenari suggestivi come il Maschio Angioino, Capri e i Faraglioni, che creano un'atmosfera davvero unica. La scelta dei luoghi, infatti, aggiunge

Beautiful: Brooke, Ridge ed Eric a Napoli, Capri e evento al Castel Nuovo

Scopri le nuove emozionanti puntate di "Beautiful" ambientate tra le suggestive Colombie di Napoli e Capri, dove Brooke, Ridge ed Eric portano il loro dramma in location mozzafiato.

