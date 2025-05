Brindisi | storia e cultura per il new deal ma intorno al castello regna il degrado

Brindisi si prepara a riscrivere la sua storia culturale con la riapertura del Castello Svevo, un simbolo di grande valore. Tuttavia, attorno a questa meraviglia regna il degrado, un contrasto che evidenzia la necessità di un vero "new deal" per il patrimonio storico. Grazie all'associazione “Le Colonne”, gli esperti guideranno i visitatori in un viaggio attraverso secoli di storia. Scoprire il passato è fondamentale per costruire un futuro migliore!

Riapre il Castello Svevo e si ripropone alle visite guidate dagli esperti dipendenti dell'associazione "Le Colonne" della Presidente Anna Cinti, che gestisce un ufficio di coordinamento del patrimonio archeologico, storico ed artistico. Il Castello ha avuto nella storia una straordinaria.

“Brindisi. Città dell’accoglienza e dell’incontro con le culture": nel Castello Svevo la mostra degli studenti

Brindisi si conferma capitale dell'accoglienza e del dialogo culturale, ospitando la mostra degli studenti del Liceo Artistico “E.

Lettera al sindaco: "Anche il vino è parte della storia culturale di Brindisi"

come sai, da tempo sono impegnato con altri soci in una attività vitivinicola che mi ha consentito di avvicinarmi alla storia di Brindisi e alla sua economia in maniera anche differente a quella che è ...

BRINDISI-Pasqua e Pasquetta tra cultura, arte, storia e archeologia.

Domenica 20 e lunedì 21 aprile, porte aperte del Castello Alfonsino – Forte a Mare, della Collezione Archeologica Faldetta e del Castello Dentice di Frasso di Carovigno, siti di interesse culturale ..

Brindisi, corsa a capitale della Cultura: a breve l’incontro con il direttore artistico Torch

«Non dobbiamo fare una cartolina turistica. Bisogna avviare un processo che tiri fuori le esigenze, le domande della collettività. È importante puntare sul concetto di 'città amica', che ...