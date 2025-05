Brescia e Cellino in bilico fra ricorso per la retrocessione in C e cessione della società

La situazione del Brescia è un campanello d’allarme per il calcio italiano, dove le difficoltà economiche e le incertezze societarie sembrano una costante. Mentre la retrocessione in Serie C incombe come una nube grigia, la possibile cessione del club riaccende speranze. In un momento in cui la gestione delle società calcistiche è più che mai scrutinata, cosa succederà se il Brescia dovesse fare un passo indietro? Gli appassionati restano con il fiato sospeso.

Brescia, 31 maggio 2025 – Sembrano farsi sempre più ristretti i margini per guardare al futuro con fiducia in casa del Brescia. In questo momento sono costantemente al centro dell’attenzione due temi, entrambi assai “scottanti”, rivolti rispettivamente alla penalizzazione (e conseguente retrocessione in C ) inflitta dal Tribunale Federale Nazionale e alla cessione della società. Due ostacoli non di poco conto con i quali il Brescia Calcio gioca la partita più importante (e in continua evoluzione) per la sua continuità. Sul primo fronte, dopo le sanzioni subite in primo grado, il sodalizio del presidente Massimo Cellino (inibito per sei mesi insieme al figlio Edoardo tanto che ora il potere di firmare gli atti è affidato al consigliere Stefano Midolo) ha già annunciato che si rivolgerà alla Corte d’Appello, che emetterà la sua sentenza entro il 12 giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Brescia (e Cellino) in bilico fra ricorso per la retrocessione in C e cessione della società

Il Brescia rischia la C: in città scoppia la rabbia di tifosi e ultras. Cori e striscioni contro Cellino

Il Brescia rischia la retrocessione in Serie C, scatenando la rabbia di tifosi e ultras in città. Cori e striscioni contro Cellino evidenziano il disappunto per le irregolarità nei versamenti dei contributi e stipendi, dopo aver appena conquistato la salvezza in Serie B.

