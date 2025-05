Brescia cimitero dei bimbi mai nati e i feti riesumati Il dolore dei genitori e le due condanne chieste dalla Procura

Un episodio straziante scuote Brescia: la richiesta di condanna per chi ha gestito il cimitero dei bimbi mai nati riporta alla luce il tema della dignità e del rispetto per i defunti. In un'epoca in cui si parla sempre più di diritti e sensibilità, questo caso sottolinea l'importanza di garantire un luogo di pace a chi non ha avuto la possibilità di vivere. La storia di questi piccoli merita di essere ascoltata.

Brescia, 31 maggio 2025 – Due anni di carcere. È la richiesta formulata ieri in aula dal pm Carlo Pappalardo p er Monik Liliana Ilaria Peritore e Elisabetta Begn i, rispettivamente responsabile dei servizi cimiteriali e direttrice di settore in Loggia, a processo in abbreviato c on l’accusa di vilipendio di cadavere e di tombe. La vicenda è relativa alla presunta rimozione irregolare da parte del Comune di oltre duemila feti - piccoli mai nati o sopravvissuti poche ore dopo il parto - sepolti al cimitero Vantiniano, un atto stando all’accusa portato a termine senza avere informato adeguatamente i genitori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, cimitero dei bimbi mai nati e i feti riesumati. Il dolore dei genitori e le due condanne chieste dalla Procura

