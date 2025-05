Brescia alle case Aler arrivano le telecamere per inchiodare chi lancia la pattumiera dalla finestra

A Brescia, la lotta contro l'inciviltà prende una piega innovativa: arrivano telecamere di sorveglianza alle case Aler per fermare il lancio indiscriminato di rifiuti. Un passo deciso verso un ambiente più pulito e civile, che si inserisce nel trend globale della smart city. La tecnologia al servizio della comunità: un modo efficace per responsabilizzare i cittadini e promuovere il rispetto per il bene comune. Chi avrà il coraggio di infrangere questa nuova norma?

Brescia, 31 maggio 2025 – A Brescia arrivano le telecamere contro il lancio di immondizia dalle finestre delle case popolari. Lo annuncia Aler Brescia, Bergamo e Mantova, spiegando che "è stato completato l'intervento di installazione di un moderno impianto di videosorveglianza presso il complesso residenziale Aler di via Andrea del Sarto 35, 37 e 39 " – nella periferia est della città, zona via San Polo – e che "si tratta di un progetto fortemente voluto per rispondere alle esigenze di sicurezza espresse dai cittadini e per promuovere il decoro urbano, attraverso un controllo più efficace del territorio e una strategia di prevenzione dei reati ambientali e urbanistici". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, alle case Aler arrivano le telecamere per inchiodare chi lancia la pattumiera dalla finestra

Brescia, la protesta degli inquilini Aler: sciopero delle spese condominiali negli stabili

A Brescia, gli inquilini delle case Aler protestano contro le spese condominiali, con uno sciopero che si sta diffondendo.

