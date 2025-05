Bradisismo Amato e Acampora | Vicini alle famiglie evacuate con azioni concrete e risorse comunali

In un momento di crisi come quello del bradisismo, la solidarietà diventa fondamentale. Il gruppo consiliare del Partito Democratico, rappresentato da Gennaro Acampora e la Presidente del Consiglio, si sta mobilitando per garantire sostegno concreto alle famiglie evacuate. Le azioni messe in campo non solo offrono una risposta immediata, ma riflettono un trend più ampio: la comunità unita è la chiave per affrontare le sfide del presente. È tempo di restare vicini!

Tempo di lettura: 2 minuti “Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha lavorato affinché fosse garantita una continuità nell’accoglienza delle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa della crisi bradisismica – dicono il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, Gennaro Acampora, e la Presidente del Consiglio comunale Enza Amato – oltre all’ulteriore proroga disposta dalla Protezione civile regionale fino al 4 giugno (rispetto alla scadenza inizialmente fissata al 20 aprile scorso) sarà assicurata la permanenza nelle strutture alberghiere anche dal 4 al 16 giugno grazie a risorse stanziate a bilancio dal Comune di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Cerca Video su questo argomento: Bradisismo Amato Acampora Vicini Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Bradisismo in provincia di Avellino, verifiche in località Bolle della Malvizza

Si legge su msn.com: Bradisismo nell'Arianese, tra la provincia di Avellino e Foggia. A Montecalvo un fenomeno vulcanico in località Bolle della Malvizza: si tratta di un mini geyser che ha accentuato la sua attività.

Bradisismo: due scosse di terremoto in area flegrea

Lo riporta ansa.it: Al momento non si registrano danni a persone e cose. I fenomeni sismici rientrano nella fase ascensionale del bradisismo dell'area flegrea che ha fatto registrare negli ultimi giorni, il ...

Bradisismo: torna a tremare la terra a Pozzuoli

Scrive ansa.it: Una scossa di terremoto dovuta al bradisismo in atto nell'area flegrea è stata registrata questa mattina a Pozzuoli. L'evento alle 5,11 di magnitudo 1.8 della scala Richter alla profondità di 2. ...