Bper Beach Volley Italia Tour | il grande evento sportivo estivo parte da Rosolina

Il Bper Beach Volley Italia Tour sta per infuocare l'estate sportiva, partendo da Rosolina! Questo weekend, la sabbia si trasformerà in un campo di battaglia per i migliori atleti del beach volley, mentre sette località italiane si preparano ad accogliere il grande evento. Unisciti all'ondata di entusiasmo e scopri perché il beach volley sta conquistando sempre più appassionati: sport, adrenalina e divertimento sulla spiaggia! Non perderti l'azione!

Dopo le Club Series Finals, la spiaggia di Cesenatico ed altre sette località italiane, sono pronte ad ospitare un’altra grande manifestazione a livello nazionale dello sport sabbiarolo per eccellenza. Parliamo del Bper Beach Volley Italia Tour, che fara il suo esordio questo fine settimana a Rosolina in provincia di Rovigo. A seguire, dal 13 al 15 giugno, il grande circo si trasferirà nella Beach Arena di piazza Andrea Costa, il cuore pulsante della Cesenatico estiva, autentico punto di riferimento per i beachers. Sfogliando il calendario del tour, le tappe successive sono dal 27 al 29 giugno nel Lazio a Terracina, dal 4 al 6 luglio in Puglia a San Cataldo, dal 18 al 20 luglio in Toscana a Viareggio, dall’8 al 10 agosto in Abruzzo a Roseto, dal 29 al 31 agosto si tornerà in Romagna a Cervia, mentre il gran finale sarà dal 19 al 21 settembre in Campania, a Eboli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bper Beach Volley Italia Tour: il grande evento sportivo estivo parte da Rosolina

