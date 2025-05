Boxe scatta il test di genere | decisione ufficiale su Imane Khelif

Un cambiamento epocale scuote il mondo della boxe: World Boxing ha introdotto test di genere obbligatori per gli atleti, lasciando Imane Khelif esclusa dalle competizioni. Questo passo non solo mira a garantire sicurezza e parità , ma riaccende un dibattito cruciale sulla giustizia sportiva. Con sempre più federazioni che si confrontano con queste tematiche, la boxe diventa il palcoscenico di una lotta per i diritti e l'inclusività . Cosa ne pensi?

World Boxing impone test obbligatori per il genere degli atleti, Khelif fuori da tutte le gare. Una decisione epocale per la sicurezza e la parità sul ring Un fulmine a ciel sereno nel mondo del pugilato, una decisione che riscrive le regole del ring e accende nuovamente un dibattito globale. World Boxing, l'organismo che si propone di rivoluzionare la boxe internazionale, ha lanciato un guanto di sfida, imponendo test obbligatori per determinare l'idoneità di atleti e atlete che intendono calcare le sue scene.

La tensione tra Russia e Ucraina continua a dominare le prime pagine, con Macron che gioca una partita strategica per la credibilità occidentale.

