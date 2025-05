Botte pugni e tirate di capelli ai diplomi delle elementari la rissa in Arkansas davanti ai bambini che urlano | Basta fermatevi – Il video

Un episodio scioccante scuote una scuola elementare dell'Arkansas: una rissa tra adulti si trasforma in un caos senza precedenti, con i piccoli in preda al panico. Questo incidente non è solo un triste spettacolo, ma riflette un trend crescente di conflitti irrisolti che coinvolgono anche i luoghi più innocenti. È ora di ripensare il modo in cui gestiamo le tensioni: i bambini meritano un ambiente sereno e protetto, lontano da scene violente.

Urla, spintoni poi si passa alle maniere forti: calci, pugni. Un vero e proprio Royal ramble, per gli amanti del wrestling, nel bel mezzo dei corridoi di una scuola elementare. In sottofondo si sentono le grida di allarme: «Basta, basta, fermatevi». A pregare i protagonisti della rissa di fermarsi sono i bambini, che a occhio avranno tra i 7 e i 10 anni. Chi, invece, è impegnato in un incontro improvvisato di lotta libera sono alcuni dei genitori. È accaduto in Arkansas, negli Stati Uniti nella Faulk Elementary di West Memphis durante una cerimonia di consegna del diploma. Lo scoppio della lite e l’intervento (non pacifico) degli altri genitori. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Botte, pugni e tirate di capelli ai diplomi delle elementari, la rissa in Arkansas davanti ai bambini che urlano: «Basta, fermatevi» – Il video

“Faccio una strage”, mamma prende a pugni preside a scuola “per una nota sul registro elettronico”. Valditara: “Arresto immediato per i violenti, basta tolleranza”

Ancora una volta, la violenza irrompe nelle scuole italiane. Un genitore ha aggredito il preside di un istituto comprensivo di Genova, colpendolo con pugni per un’appunto sul registro elettronico.

Cerca Video su questo argomento: Botte Pugni Tirate Capelli Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Botte da orbi alla cerimonia di diploma di una scuola elementare: furiosa rissa tra genitori con i figli che gridano “basta” – VIDEO

Si legge su ilfattoquotidiano.it: Tirate di capelli, spintoni, pugni. Una cerimonia di diploma in una scuola elementare in Arkansas è degenerata quando è scoppiata una violenta rissa tra i genitori degli alunni. Non è chiaro il motivo ...

Schiaffi e insulti a marito e figlioletti: "Botte in testa e tirate di capelli". Mamma di 45 anni verso il processo

Secondo ilrestodelcarlino.it: Poi, quando il marito cercava di difenderli, si avventava su di lui con "manate, schiaffi, pugni su tutto il corpo ... la testa contro le porte e tirato i capelli", colpendoli "senza remore ...

Pugni e schiaffi perché «non brave musulmane»: condannati ma in fuga padre, madre e fratello di quattro ragazze

Scrive ilmessaggero.it: Le minacce, i pugni, le tirate di capelli. Nuovo caso di latitanza a Brescia, dove sarebbero irreperibili padre, madre e fratello di quattro ragazze che venivano picchiate perché «non brave ...