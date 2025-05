Botte da orbi alla cerimonia di diploma di una scuola elementare | furiosa rissa tra genitori con i figli che gridano basta – VIDEO

Un momento di gioia si trasforma in caos: la cerimonia di diploma di una scuola elementare in Arkansas si è trasformata in un'epica rissa tra genitori. Con i bambini terrorizzati che invocano la pace, questa scena surreale mette in luce un trend preoccupante: le tensioni sociali che travalicano gli eventi celebrativi. La ricerca di un clima sereno per i nostri piccoli merita una riflessione profonda. Che fine ha fatto il buon senso?

Tirate di capelli, spintoni, pugni. Una cerimonia di diploma in una scuola elementare in Arkansas è degenerata quando è scoppiata una violenta rissa tra i genitori degli alunni. Non è chiaro il motivo che ha fatto scoppiare il litigio nei corridoi della scuola, tra le urla disperate anche degli stessi piccoli che hanno chiesto ai genitori di “fermarsi”. Insomma, un comportamento non proprio d’esempio per i bambini in procinto di passare a una scuola di livello superiore. Il comportamento degli adulti è stato definito “inaccettabile” dai responsabili scolastici della Faulk Elementary di West Memphis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Botte da orbi alla cerimonia di diploma di una scuola elementare: furiosa rissa tra genitori con i figli che gridano “basta” – VIDEO

Chanel Totti si diploma, la cerimonia ripresa da mamma Ilary

Chanel Totti celebra un traguardo significativo: il diploma! A pochi giorni dal compimento dei 18 anni, la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti ha concluso un importante capitolo della sua vita scolastica nella prestigiosa St.