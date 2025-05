Bosch Digital Fuel Twin e la transizione verso carburanti sostenibili

Bosch fa un passo avanti verso la mobilità sostenibile con il suo Digital Fuel Twin, una tecnologia che rende tracciabili i carburanti sintetici nei veicoli a combustione. In un momento storico in cui la transizione ecologica è più che mai urgente, questa innovazione non solo promuove la decarbonizzazione del trasporto su strada, ma offre anche un'opportunità concreta per ridurre l'impatto ambientale. È il futuro della mobilità che sta prendendo forma!

(Adnkronos) – Con l’obiettivo di accelerare la decarbonizzazione del trasporto su strada, Bosch introduce il Digital Fuel Twin, una soluzione software innovativa che consente di documentare con precisione l’impiego di carburanti sintetici rinnovabili. Integrato nei veicoli a combustione, questo sistema crea una tracciabilità digitale verificabile, utile per i report di sostenibilità e le strategie ambientali . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Cerca Video su questo argomento: Bosch Digital Fuel Twin Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Bosch Digital Fuel Twin documenta utilizzo carburanti sintetici; Digital Fuel Twin: Bosch certifica le emissioni dei carburanti rinnovabili; Bosch Digital Fuel Twin, tecnologia al servizio dell'ambiente; Bosch presenta Digital Fuel Twin, il software che certifica l’uso degli e-fuel. 🔗Cosa riportano altre fonti

Bosch Digital Fuel Twin e la transizione verso carburanti sostenibili

Lo riporta msn.com: (Adnkronos) - Con l’obiettivo di accelerare la decarbonizzazione del trasporto su strada, Bosch introduce il Digital Fuel Twin, una soluzione software innovativa che consente di documentare con precis ...

Bosch presenta Digital Fuel Twin, il software che certifica l’uso degli e-fuel

Segnala msn.com: L’idea è semplice: tracciare l’intera vita dei carburanti rinnovabili sintetici e stabilire il reale impatto ambientale del loro impiego. Salverà le auto più datate?

Bosch Digital Fuel Twin, tecnologia al servizio dell'ambiente

Lo riporta ansa.it: Lo scenario delle norme (e dei dubbi) sulle soluzioni utilizzabili per decarbonizzare la mobilità e i trasporti su strada potrebbe mutare in una direzione fin qui inattesa, portando cioè al recupero d ...