Borrelli sul femminicidio di Martina Carbonaro | Capite se ci sono state anche delle complicità

Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, alza la voce per Martina Carbonaro, la giovane vittima di femminicidio. In un acceso appello social, invita a smettere di infangare la sua memoria e chiede chiarezza su eventuali complicità. Questo drammatico caso riaccende il dibattito sul femminicidio in Italia, una piaga sociale che continua a mietere vittime. È tempo di un cambiamento: come possiamo proteggere le prossime generazioni

"Smettete di infangare la memoria di questa bambina". È uno degli appelli lanciati in una diretta social dal deputato di Alleanza verdi e sinistra Francesco Emilio Borrelli. L'onorevole è andato a fare visita a Enza Cossentino, la madre di Martina Carbonaro. La 14enne è stata uccisa il 26 maggio.

Martina Carbonaro, la denuncia del deputato Borrelli: “Migliaia di messaggi social contro i genitori”

Martina Carbonaro diventa simbolo di una battaglia più grande. La denuncia del deputato Borrelli mette in luce un fenomeno inquietante: sui social, le vittime sono spesso colpevolizzate, mentre i veri carnefici restano nell'ombra.

