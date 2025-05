Borgo Bergamo In arrivo i parcometri

Borgo Bergamo si prepara a una trasformazione urbanistica significativa: arrivano i parcometri! Entro l'estate, nuove strisce blu arricchiranno l'area attorno ai giardinetti del Nei, rendendo più facile e ordinato il parcheggio. Questa iniziativa non è solo una questione di comodità, ma segna un passo verso una città più vivibile e sostenibile. Non perdere l'occasione di scoprire come questa evoluzione possa migliorare la tua quotidianità!

Dopo la Zpru Villa Reale, la prossima a essere attivata sarà quella di Borgo Bergamo. Entro l’estate, sorgeranno altre strisce blu nell’area attorno ai giardinetti del Nei, toccando le vie Canova, Cremona, Bergamo, Raiberti, Enrico da Monza e De Leyva. Fulcro del progetto è il parcheggio multipiano di via Enrico da Monza (parcheggio Borgo Bergamo), costruito nel 2007 ma oggi sottoutilizzato. Potrebbe ospitare fino a 331 auto, ma nella pratica resta spesso semivuoto. Il Comune punta a valorizzarlo, facendo leva su una tariffa di solo 1 euro l’ora (ridotta a 80 centesimi per gli utenti del Nei). "È tempo di riportare i cittadini a usare quel parcheggio — spiega l’assessore al Patrimonio, Egidio Longoni —. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Borgo Bergamo. In arrivo i parcometri

