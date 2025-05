Borghi Divini viaggio ricco di sapori e musica

Scopri l'estate italiana con "Borghi Divini"! Da giugno a settembre, immergiti in un viaggio tra sapori autentici e melodie incantevoli, nei borghi più affascinanti del paese. Un'esperienza che celebra la cultura locale e il buon vivere, proprio mentre cresce la voglia di riscoprire le bellezze del nostro territorio. Non perdere l'occasione di gustare piatti tipici e ascoltare musica dal vivo in scenari mozzafiato!

Sull’onda del grande successo degli anni precedenti, ritorna con una nuova edizione ’Borghi Divini’, la rassegna che unisce luoghi suggestivi, enogastronomia locale, musica dal vivo e momenti culturali. Un percorso ricco di appuntamenti che accompagnerà turisti, escursionisti e camminatori per tutto il periodo estivo. Dal 28 giugno al 13 settembre, i visitatori potranno degustare vini di qualità e specialità culinarie immersi nei borghi più belli dell’ Appennino bolognese. Un vero e proprio viaggio alla scoperta delle perle nascoste del nostro territorio. L’iniziativa, realizzata anche grazie al contributo della cooperativa Foiatonda, prevede un format itinerante: infatti, le attività saranno dislocate in cinque diversi comuni: San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli, Monzuno, Pianoro e Loiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Borghi Divini, viaggio ricco di sapori e musica

