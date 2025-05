Bordata di Tajani all’opposizione | è opportunista Fa solo cose contro e usa sicurezza e morti palestinesi per propaganda

Antonio Tajani non le manda a dire: all'ultimo Congresso nazionale dei giovani di Forza Italia, ha etichettato l'opposizione come "opportunista". In un momento in cui la sicurezza e le crisi internazionali occupano il centro del dibattito, le sue parole scuotono il panorama politico. Un'analisi che invita a riflettere su come la politica possa strumentalizzare le tragedie umane per fini propagandistici. La domanda sorge spontanea: quale sarà il vero futuro della nostra democrazia?

Il Congresso nazionale dei giovani di Forza Italia di oggi ha aperto un palcoscenico che ha messo in campo – e argomentato con analisi e deduzioni conseguenziali – le nette prese di posizione del Ministro degli Esteri e leader azzurro, Antonio Tajani. Il suo intervento, caratterizzato da un tono energico e diretto, ha puntato il dito contro le opposizioni, accusandole di un atteggiamento meramente antagonista e privo di costruttività, sia sul fronte interno. Che su quello internazionale. Ma procediamo con ordine. Dl sicurezza, Tajani: «Manifestazioni? L'opposizione fa solo cose contro, non cerca unità».

