Il settore del lavoro si mobilita! In soli 15 giorni, oltre 60mila richieste per i bonus destinati a giovani e donne dimostrano un crescente interesse verso opportunità di assunzione stabile. Questo trend non solo offre nuove chance a chi è in cerca di occupazione, ma rappresenta anche un segnale forte per una ripresa economica che valorizza le risorse più vulnerabili. Il futuro del lavoro si tinge di inclusività!

"Grande interesse per i Bonus giovani e donne. In soli 15 giorni, i datori di lavoro hanno presentato oltre 60mila domande di accesso agli incentivi per l' assunzione stabile di under 35 e donne senza impiego retribuito da lungo tempo". Lo fa sapere il Ministero del Lavoro in una nota. "La maggioranza delle richieste presentate tra il 16 e il 30 maggio 2025 ha riguardato, al momento, l' esonero contributivo per l'inserimento di personale non dirigenziale sotto i 35 anni di età. Inps ha ricevuto 55.525 domande, che si stima impegnino circa 579 milioni di euro degli oltre 1,4 miliardi disponibili grazie al co-finanziamento dell'Europa attraverso il Programma Nazionale giovani, donne e lavoro ", si spiega. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Boom di domande per i Bonus giovani e donne: oltre 60mila richieste in 15 giorni

