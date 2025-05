Bonus Giovani under 35 tutto quello che c’è da sapere | chi ne ha diritto e come accedere già oggi

Se hai meno di 35 anni e sogni un futuro lavorativo stabile, il nuovo bonus giovani è un'opportunità da non perdere! Il decreto legge numero 60 offre agevolazioni concrete per favorire l'occupazione giovanile. Scopri come accedere ai fondi che possono dare una marcia in più alla tua carriera. È il momento di investire nel tuo talento e contribuire a costruire un’Italia più forte. Non lasciarti sfuggire questa chance!

Lo scopo è incrementare l’occupazione giovanile stabile, e per questo motivo il governo ha varato l’ormai noto decreto legge numero 60 del 7 maggio 2024. Un decreto poi convertito nella legge numero 95 del 4 luglio 2024, riguardante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Cosa contiene il provvedimento sulla coesione? È presto detto: il cosiddetto Bonus Giovani 2025. (CANVA FOTO) – Notizie.com Nello specifico si tratta di un nuovo esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Bonus Giovani under 35, tutto quello che c’è da sapere: chi ne ha diritto e come accedere già oggi

Decreto PA, legge in Gazzetta Ufficiale: copertura sanitaria per docenti e ATA, riserva del 15% nei concorsi per servizio civile nazionale e non solo. Cosa è previsto per la scuola. TESTO

Il Decreto PA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2025, introduce importanti misure per la scuola, come la copertura sanitaria per docenti e personale ATA e la riserva del 15% nei concorsi per il servizio civile nazionale.

