Bonus giovani e donne | già 60mila domande Calderone | Il lavoro torna più conveniente del sussidio

Il bonus occupazionale per giovani e donne ha già raccolto oltre 60.000 richieste, segno di un'inversione di tendenza nel mercato del lavoro italiano. Durante il Festival del Lavoro di Genova, il Ministro Calderone ha evidenziato come l’occupazione diventi sempre più vantaggiosa rispetto ai sussidi. Questo non è solo un numero: è un chiaro segnale di ripresa e voglia di investire nel futuro! La speranza in un lavoro dignitoso è tornata.

Genova, 31 maggio 2025 – Oltre 60.000 domande per il bonus occupazionale rivolto a giovani e donne: lo ha annunciato il Ministro del Lavoro Marina Calderone durante il Festival del Lavoro di Genova, sottolineando un dato significativo che evidenzia la crescente fiducia verso il mercato del lavoro e le politiche attive per l’occupazione. “Sta diminuendo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Bonus giovani e donne: già 60mila domande. Calderone: “Il lavoro torna più conveniente del sussidio”

Ecco il bonus donne 2025: incentivi sul lavoro

Il bonus donne 2025, atteso con grande interesse, arriva con il decreto Coesione. Questo incentivo offre un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono donne, contribuendo a promuovere l'occupazione femminile.

Cerca Video su questo argomento: Bonus Giovani Donne 60mila Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Lavoro, Calderone: "Già arrivate 60mila domande per bonus giovani e donne"

Riporta msn.com: "Sono già arrivate 60mila domanda per il bonus giovani e donne". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo al Festival del lavoro in corso a Genova. "Sta diminuendo - ha conti ...

Boom di domande per i Bonus giovani e donne: oltre 60mila richieste in 15 giorni

Secondo msn.com: Il Ministero del Lavoro annuncia un grande successo per i Bonus giovani e donne, con oltre 60mila domande in due settimane.

Bonus giovani e donne: già 60mila domande presentate secondo il ministro del lavoro marina calderone

gaeta.it scrive: Le richieste per il bonus giovani e donne superano 60mila; il ministro Marina Calderone presenta il sistema Siisl, il web coach digitale e la collaborazione tra Stato, regioni e agenzie per favorire f ...