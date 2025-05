Bonus anziani da 850 euro parte a giugno 2025 | come fare domanda e chi può ottenerlo con gli arretrati

A partire da giugno 2025, gli anziani con più di 80 anni e in grave difficoltà potranno ricevere un bonus fino a 850 euro al mese. Un sostegno fondamentale che si inserisce nella crescente attenzione verso le politiche di assistenza per le fasce più vulnerabili della popolazione. Ricorda: se hai già diritto all'indennità di accompagnamento e un ISEE sotto i 6.000 euro, preparati a fare domanda e a beneficiare anche degli arretrati!

A giugno 2025 partirà l'erogazione del bonus anziani fino a 850 euro al mese. Bisogna avere almeno 80 anni di età, essere non autosufficienti in una situazione di bisogno assistenziale gravissimo, prendere l'indennità di accompagnamento e avere un Isee sotto i 6mila euro. Dato che la misura è partita ufficialmente a gennaio, saranno pagati anche gli arretrati. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Bonus anziani da 850 euro parte a giugno 2025: come fare domanda e chi può ottenerlo con gli arretrati

Bonus anziani fino a 850 euro. «Troppo pochi i beneficiari»

La CISL lancia un appello per modificare i criteri di accesso al bonus anziani, fissato fino a 850 euro, ritenuto insufficiente.

