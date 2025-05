Bonucci Juve Tuttosport spunta questa pazza idea | può tornare in bianconero in queste vesti! Il possibile ruolo

Leonardo Bonucci potrebbe sorprendere tutti: il suo ritorno alla Juventus non come giocatore, ma in un nuovo ruolo! In un periodo in cui i club riscoprono l'importanza delle ex stelle nel management, la "Vecchia Signora" sembra pronta a puntare sul carisma e sull’esperienza del difensore. Un'idea audace che potrebbe non solo rinfrescare la dirigenza, ma anche reinventare la sua leggenda. Rimanete sintonizzati!

per l’ex difensore della Signora. Tuttosport oggi in edicola è tornato a parlare di Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana che potrebbe tornare in bianconero dopo i tanti anni trascorsi come perno della retroguardia. Secondo quanto si apprende Bonucci, che è partito dalla Nazionale U20 nel gruppo di lavoro di Bernardo Corradi, potrebbe trovare sul suo cammino da allenatore la Juve Primavera, che potrebbe salutare a breve Magnanelli. Al momento solo una suggestione ma chissà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonucci Juve (Tuttosport), spunta questa pazza idea: può tornare in bianconero in queste vesti! Il possibile ruolo

