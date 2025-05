Bonolis ammette | Inter l’unica in grado di rappresentare a dovere l’Italia in Europa Scudetto regalato siamo generosi

Paolo Bonolis rompe il silenzio e, con la sua verve inconfondibile, sottolinea l'unicità dell'Inter nel panorama calcistico europeo. In un contesto in cui l'Italia brilla per il suo calcio di club, il conduttore sostiene che solo i nerazzurri possono riportare a casa la Champions. Un'affermazione audace che rivela non solo una fede calcistica, ma anche un desiderio di riscatto nazionale. Sarà davvero questa la stagione del grande ritorno?

Paolo Bonolis commenta la stagione dell’Inter, le parole del conduttore sui nerazzurri. Intervistato da il Giornale, Paolo Bonolis ha parlato delle sue sensazione a poche ore dal calcio d’inizio della finalissima tra Psg e Inter. LA COPPA – «Perché la Champions manca dal 2010 in Italia? Perché c’è solo l’Inter che riesce a rappresentarla a dovere. Lo scudetto? Quest’anno siamo stati come due anni fa, in offerta speciale. Noi siamo una società generosa. Lo abbiamo regalato al Milan due anni fa, quest’anno lo abbiamo regalato al Napoli. Siamo altruisti» PROBLEMI – «Quando affronti tre competizioni così importanti devi avere una rosa molto più coperta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonolis ammette: «Inter l’unica in grado di rappresentare a dovere l’Italia in Europa. Scudetto regalato, siamo generosi»

Cerca Video su questo argomento: Bonolis Ammette Inter Unica Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Bonolis: “Solo l’Inter sa rappresentare l’Italia. Scudetto? Era in offerta...

Si legge su fcinter1908.it: Intervistato da il Giornale, Paolo Bonolis ha parlato delle sue sensazione a poche ore dal calcio d'inizio della finalissima tra Psg-Inter ...

Bonolis: "All'Inter serve un sostituto all'altezza di Calhanoglu. Asllani non convince"

tuttomercatoweb.com scrive: Intervistato da Radio Sei, Paolo Bonolis ... tante squadre, l'Inter ha fatto un mercato che può permettersi economicamente, con due acquisti importanti a zero. Forse l'unica cosa che potrebbe ...

Bonolis sentenzia: "Inter, al massimo puoi ambire al 3°-4° posto"

Si legge su ilgiornale.it: L'Inter ha il quarto attacco del campionato e la miglior difesa con solo tre reti al passivo ma Paolo Bonolis ... squadra di livello inferiore, l'unica partita importante l'abbiamo disputata ...