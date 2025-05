Bono pubblica l’Ep Stories Of Surrender con tre brani live

Bono non si ferma mai! Con l’uscita dell’EP "Stories Of Surrender", il leggendario frontman degli U2 ci regala tre brani live che catturano l’essenza del suo recente film su Apple TV+. Questo progetto, in edizione limitata, non è solo un'esperienza musicale: è un viaggio emotivo che riflette la vulnerabilità e la resilienza dell’artista. Non perdere l’occasione di vivere questa storia unica!

Fuori l’Ep di Bono Stories Of Surrender, un nuovo progetto con 3 brani live, e che accompagna l’acclamato film originale omonimo disponibile su Apple TV+. Island Records annuncia i dettagli dell’EP di Bono Stories Of Surrender: un nuovo progetto con 3 brani live, stampato in Tiratura Limitata, oggi in uscita in digitale per accompagnare l’acclamato film originale omonimo disponibile su Apple TV+. Il film Bono: Stories of Surrender è stato presentato recentemente in anteprima mondiale al Festival di Cannes; l’EP è da oggi disponibile digitalmente, mentre la versione fisica è già in preorder sullo Shop di Universal Music Italia e sarà pubbblicata il 13 giugno. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Bono pubblica l’Ep Stories Of Surrender con tre brani live

