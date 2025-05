Bonelli attacca Il Tempo Cerno | intimidazioni ogni giorno La copertina contro la sinistra? La rifarei anche domani | VIDEO

Angelo Bonelli non usa mezzi termini: "Il Tempo è un problema". In un clima di crescente intolleranza politica, il deputato di Europa Verde si scaglia contro le intimidazioni quotidiane che minacciano il dibattito democratico. La sua presa di posizione non è solo una reazione a un episodio specifico, ma un appello a ripristinare il rispetto nel confronto politico. L'eco di queste parole risuona forte nei corridoi della politica italiana. E tu, da che parte stai?

Mentre la politica esprime solidarietà a Giorgia Meloni per il post choc con cui un dipendente del MIUR ha auspicato alla figlia la stessa sorte di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, per il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, il problema è Il Tempo. "Il 7 ottobre 2024, il quotidiano il Tempo, che oggi denuncia il macabro e ripugnante post, mise in prima pagina una foto segnaletica dei leader di Pd, M5S e Avs, compresa la mia, indicandoci come complici dell'attentato terroristico del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas", ha dichiarato in una nota, ponendo l'accento sull'importanza di quelle parole di condanna che la sinistra stessa spesso dimentica di pronunciare. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bonelli attacca Il Tempo, Cerno: intimidazioni ogni giorno. La copertina contro la sinistra? La rifarei anche domani | VIDEO

Bonelli rivela: “Esercitazione di caccia F35 israeliani a Foggia, poi bombardano Gaza”. E attacca il governo: “Vergogna”

Recenti esercitazioni di caccia F35 israeliani nella base di Foggia sollevano gravi preoccupazioni. Il 32esimo Stormo dell’Aeronautica militare italiana ha autorizzato queste operazioni, che hanno portato a bombardamenti su Gaza.

