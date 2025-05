Bomba carta gli esplode in mano grave un 30enne

Un festeggiamento si trasforma in tragedia: un 30enne di Falerone ha visto il suo entusiasmo per la vittoria svanire in un istante, quando una bomba carta esplosa gli ha causato gravi lesioni. Questo incidente riaccende il dibattito sull'uso di petardi e fuochi d'artificio nei festeggiamenti sportivi, un trend che continua a mettere a rischio la sicurezza pubblica. È ora di riflettere su come celebrare le vittorie in modo più sicuro e responsabile.

Falerone (Fermo), 31 maggio 2025 - Voleva lanciare un bomba carta per festeggiare il secondo goal della sua squadra del cuore, invece gli è esplosa in mano facendogli saltare le dita. Il dramma si è consumato ieri pomeriggio nel campo di calcio della Polisportiva Falerio, durante la partita valevole per lo spareggio playoff contro gli ospiti della Carima Calcio e ad avere la peggio è stato un tifoso 30enne di Falerone. Una gara attesissima per la squadra di casa, con tanto pubblico sugli spalti a sostenere le due formazioni. Una gara in discesa per la Polisportiva Falerio che è passata in vantaggio ed ha poi raddoppiato, portandosi sul due a zero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bomba carta gli esplode in mano, grave un 30enne

