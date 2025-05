Bologna Italiano | "La mia priorità era rimanere qui Non siamo lontani dall'Atalanta"

Vincenzo Italiano resta a Bologna fino al 2027, chiudendo le porte a ipotesi di trasferimenti. Questo rinnovo non è solo una vittoria per la squadra, ma segna un cambio di rotta nel panorama calcistico, dove la stabilità è sempre più rara. Con l’allenatore al timone, i rossoblù puntano a costruire un progetto solido e ambizioso. Rimanere uniti è la chiave per affrontare le sfide future!

Vincenzo Italiano ha firmato il rinnovo con il Bologna fino al 2027, mettendo così fine alle voci su un possibile addio, con il Milan che era. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Milan Bologna, parla Italiano: «I miei ragazzi sono stati incredibili! Dedico questa vittoria a Joe Barone»

Nella finale di Coppa Italia, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, esprime la sua emozione per la straordinaria prestazione della squadra.

Cerca Video su questo argomento: Bologna Italiano Ampquotla Mia Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bologna, Italiano: "La mia priorità era rimanere qui. Non siamo lontani dall'Atalanta"

Riporta calciomercato.com: Vincenzo Italiano ha firmato il rinnovo con il Bologna fino al 2027, mettendo così fine alle voci su un possibile addio, con il Milan che era un`ipotesi concreta.

Bologna, Italiano: “Restare qui era un mia priorità, questa squadra si migliorerà ancora”

Secondo calciostyle.it: Visualizzazioni: 64 Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Bologna Vincenzo Italiano rilasciate ai microfoni de Il Resto del Carlino Bologna, le parole di Italiano Di seguito le dichia ...

Italiano: “Bologna, ci siamo. Sul pullman l’ultima spinta per restare”

Lo riporta msn.com: L’allenatore rossoblù dopo la firma: “La società deve costruire una squadra forte. Solo così si può arrivare in fondo alle competizioni, questa gente lo merita” ...