Bologna Italiano | La mia priorità era rimanere qui Non siamo lontani dall’Atalanta | Serie A

Vincenzo Italiano ha scelto di rimanere al Bologna, rinnovando il suo contratto fino al 2027. Un segnale forte in un calcio sempre più dominato da trasferimenti e incertezze. Con la Coppa Italia in bacheca, l’allenatore dimostra di voler costruire un progetto solido e ambizioso. Inoltre, la sua permanenza potrebbe ispirare altri club a puntare su continuità e stabilità, una vera rarità nel panorama attuale della Serie A.

2025-05-31 11:59:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Vincenzo Italiano ha firmato il rinnovo con il Bologna fino al 2027, mettendo così fine alle voci su un possibile addio, con il Milan che era un’ipotesi concreta per il futuro. Per l’allenatore, che ha riportato la Coppa Italia ai rossoblù, la permanenza è sempre stata la priorità. Lo spiega in una lunga intervisa a Il Resto del Carlino. LA DECISIONE – “La mia priorità è sempre stata il Bologna, la priorità era parlare con i dirigenti ed ero convinto che sarebbe andato tutto bene. E’ una questione di valori umani e tecnici. 🔗 Leggi su Justcalcio.com