Bologna celebra un secolo di vita con Angela Maria De Vicariis, un simbolo di resilienza e saggezza. La festa, che riunisce tre generazioni, non solo onora un traguardo personale, ma rappresenta anche un legame profondo tra passato e futuro, in un'epoca in cui la famiglia è al centro della nostra esistenza. È emozionante vedere come storie di vita come quella di Angela possano ispirare intere comunità e farci riflettere sull'importanza delle radici.

Bologna, 31 maggio 2025 – Un traguardo splendido, cento anni, raggiunti dalla signora Angela Maria De Vicariis, nata in provincia di Avellino il 31 maggio 1925, ma residente a Bologna fin dal 1963. È il nipote Massimo Del Gaudio, chirurgo generale, titolare di incarico di alta specialità in sarcomi, carcinosi e tumori rari addominali del Sant’Orsola a raccontare di quella “nonna sempre così presente, che ha allevato anche noi nipoti, di cui va tanto orgogliosa”. “È arrivata a Bologna nel 1963 ed ha sempre abitato in zona Mazzini – dice Del Gaudio –, per un periodo proprio in via Mazzini. Il nonno lavorava in Tribunale e lei ha allevato due figli, la mia mamma e mio zio, ma poi si è dedicata anche a noi nipoti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, i 100 anni di Angela Maria De Vicariis: festa con tre generazioni

