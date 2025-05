Bologna ha finalmente un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Bologna segna un passo avanti verso l'inclusività con l'approvazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). Questo non è solo un traguardo locale, ma un riflesso di un trend crescente in tutta Italia: rendere le città più accessibili a tutti. Il primo stralcio, cofinanziato dalla Regione, rappresenta una vera opportunità per una comunità più coesa e attenta alle esigenze di ciascuno. È ora di costruire un futuro senza ostacoli!

Anche Bologna ha il suo Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). La giunta comunale lo ha approvato dopo un percorso di costruzione e del piano condiviso e presentato lo scorso 22 febbraio. Il primo stralcio del progetto è cofinanziato dalla Regione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Bologna ha “finalmente” un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche

