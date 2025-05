Bologna FC | Strategie di mercato tra rinnovi e nuovi obiettivi

Il Bologna FC si prepara a un futuro ricco di sfide, con strategie di mercato che promettono emozioni. L'incontro tra il team dirigenziale e il tecnico Vincenzo Italiano segna l'inizio di un periodo cruciale: tra rinnovi e nuovi obiettivi, il club punta a consolidare il suo percorso di crescita. In un calcio sempre più competitivo, ogni mossa sarà decisiva. Rimanete sintonizzati, il meglio deve ancora venire!

Ultimo confronto, ieri pomeriggio, tra gli uomini mercato rossoblù e il tecnico Vincenzo Italiano a Casteldebole, prima del rompete le righe al termine di una stagione lunga, estenuante e ricca di soddisfazioni. Il tecnico stacca la spina, ma rimarrà a disposizione per aggiornamenti, confronti e notizie da parte dello staff tecnico. Di rientro da Cremona e da Cremonese-Spezia, il responsabile dell’area tecnica ha aggiornato l’allenatore sulla situazione dei fratelli Esposito. Non solo: pure sulle ultime notizie arrivate da Lykogiannis (31). La partita per il rinnovo del laterale greco in scadenza non è chiusa, ma neppure è partita con il piede sperato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net