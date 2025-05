Bologna famiglia ' citofonata' da Salvini condannata in Cassazione per spaccio pene fino 14 anni archiviata accusa diffamazione per vicepremier

La notizia della condanna della famiglia "citofonata" da Salvini riaccende il dibattito sul confine tra sicurezza e rispetto della dignità altrui. In un'epoca in cui la paura del crimine alimenta la retorica populista, questo episodio fa riflettere sulle conseguenze di azioni che possono travalicare il diritto alla privacy. Un punto interessante? La Cassazione ha archiviato l'accusa di diffamazione, sottolineando l'importanza di un’informazione responsabile e non stereotipata.

La Cassazione ha messo un punto fermo su una vicenda che scuote Bologna: una famiglia tunisina, al centro di un'inchiesta per spaccio nel quartiere Pilastro, è stata condannata.

Lo riporta msn.com: (ANSA) - BOLOGNA, 30 MAG - La Cassazione ha confermato gran parte delle sentenze di condanna per i componenti di un'organizzazione accusata di gestire lo spaccio in zona Pilastro a Bologna, reati comm ...

Riporta msn.com: Dopo cinque anni dal tanto discusso episodio, alcuni componenti di quella famiglia sono stati condannati in Cassazione ...

