Bologna calcio | Sartori valuta Esposito per rinforzare l' attacco e la mediana

Il Bologna Calcio è in fermento! Sartori sta valutando Esposito per potenziare l'attacco e la mediana, un segnale chiaro che la dirigenza punta a rinforzare la squadra. In un contesto di mercato sempre più dinamico, la ricerca della terza punta diventa cruciale. La presenza di Sartori allo stadio di Cremona non è solo una mossa strategica, ma un segnale di ambizione. Riuscirà il Bologna a sorprendere tutti?

Caccia aperta alla terza punta. Che a partire dai primi confronti con Italiano la dirigenza abbia avuto il via libera ad allungare il ventaglio delle scelte anche in attacco, lo conferma la serata di giovedì: sugli spalti dello stadio di Cremona per Cremonese-Spezia, finale di andata dei playoff promozione di serie B, c'era infatti il direttore dell'area tecnica rossoblù Giovanni Sartori: per vedere all'opera i fratelli Francesco Pio (19 anni) e Salvatore (24) Esposito. Il primo è di proprietà dell'Inter, attaccante da 17 gol in cadetteria quest'anno e in fase di esplosione: piace al Napoli, piace al Parma, che cerca un sostituto a Bonny (nel mirino dell'Inter), ma piace tanto, tantissimo pure al Bologna.

Coppa Italia, la finale Milan-Bologna: sblocca Ndoye. Conceicao all'attacco, mette dentro anche Abraham Live 0-1

All'Olimpico, l'attesa finale di Coppa Italia vede sfidarsi Milan e Bologna. I rossoneri, già detentori di cinque trofei, cercano riscatto dopo nove finali perse.

