Bollate | detenuta evasa dal carcere L’ha costretta il compagno?

lavori forzati dal suo compagno, in un drammatico intreccio di relazioni tossiche. Questo episodio non è solo un fatto di cronaca nera, ma riflette un fenomeno più ampio: il legame tra dinamiche familiari e reinserimento sociale. In un contesto dove la recidiva è alta, la vulnerabilità affettiva può influenzare pesantemente le scelte di chi cerca una nuova vita. Come si può intervenire per spezzare queste catene?

Bollate, 31 maggio 2025 – Un’evasione “anomala”. La protagonista, infatti, è ammessa ai servizi esterni, pareva sulla strada di un reinserimento e, in più, era anche vicina alla fine della pena. C’è, però, il sospetto che Brenda Paolicelli, 55enne nata a Torino, condannata per rapina a mano armata e furto, possa essere stata costretta a “saltare” il rientro nel carcere di Bollate. A farlo potrebbe essere stato il compagno, in prova ai Servizi sociali, anche lui sparito nel giorno della presunta fuga di Brenda. L’uomo è considerato una persona violenta. L’allarme. Ad accendere i riflettori sulla vicenda è Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bollate: detenuta evasa dal carcere. L’ha costretta il compagno?

