Bolelli Vavassori-Balaji Reyes-Varela oggi Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming

Il tennis italiano è in fermento! Oggi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, testa di serie numero quattro, scendono in campo al Roland Garros 2025 per il secondo turno del doppio maschile. Dopo un debutto brillante contro i giganti Herbert e Mahut, gli azzurri puntano a raggiungere traguardi storici. Non perdere l’occasione di seguire questa emozionante sfida, dove ogni colpo può scrivere una nuova pagina nel tennis nostrano!

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, quarta testa di serie del torneo, tornano in campo, dopo la bella vittoria ottenuta all'esordio contro il duo francese Pierre-Hugues Herbert-Nicolas Mahut, per affrontare l'incontro valevole per il secondo turno del tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2025. Gli azzurri, inseriti nella parte bassa del tabellone, incrociano sulla propria strada la coppia indiano-messicana composta da N.Sriram Balaji e Miguel Reyes-Varela e vogliono continuare la loro avanzata, rilanciati in grande stile dal bel successo ottenuto nel torneo di Amburgo. L'incontro odierno sarà il terzo match in programma sul Court 7 a partire dalle ore 11:00.

Chi sono Bondioli/Caniato, i due teenager fuori dai 300 del ranking capaci di battere Bolelli/Vavassori!

Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato, due talentuosi teenager classe 2005, stanno conquistando il mondo del tennis.

Sfida contro Sriram Balaji e Miguel Angel Reyes-Varela per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduci da una primavera complicata.

