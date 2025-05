Boldi da vetrinista a star in tv | L’esordio da dio con la Carrà e il mio migliore amico Teo

Da vetrinista a stella della TV, Boldi continua a sorprendere! Durante la cerimonia del "Premio Rosa Camuna", il suo carisma ha riempito Palazzo Lombardia, dimostrando che il talento può esplodere in qualsiasi momento, anche dopo decenni. Questo evento non è solo un riconoscimento, ma un segnale di come la nostalgia per gli anni '80 e '90 stia influenzando il panorama culturale contemporaneo. Curiosi di scoprire cosa bolle in pentola per il futuro?

Milano, 31 maggio 2025 – "Bestia che roba! E il cuore fa ta-ta-ta-ta.". Sì, perché durante la tradizionale cerimonia di consegna del "Premio Rosa Camuna", a Palazzo Lombardia a ritirare la più alta onorificenza assegnata dalla Regione per il suo contributo allo spettacolo c'era lui, l'icona del cinema anni '80 e '90, con la sua impareggiabile simpatia e quel grandioso talento che ha segnato la storia della risata italiana: Massimo Boldi. Un segno tangibile lasciato dal brillante comico nella carriera nel mondo della televisione e del cinema. E il momento di festa tutto lombardo è stato l'occasione per raccontarsi tra battute, risate e serie riflessioni.