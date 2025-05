’Bocca D’Ersa’ celebra il gusto | Ospiti Piero Pelù e Malika Ayane

"Bocca D’Ersa" non è solo un ristorante, ma un'esperienza che celebra il connubio tra storia, cultura e gastronomia. In questo angolo della Valdelsa, l'arte culinaria di Pino De Marco si fonde con le melodie di ospiti d'eccezione come Piero Pelù e Malika Ayane. Scopri come i sapori autentici del territorio raccontano una storia ricca di passione e tradizione, in un momento che rispecchia la crescente valorizzazione del cibo locale nella

Valdelsa A "Bocca D’Ersa" si incontrano storia, lavoro e passione. E’ un popolare ristorante a pochi passi dal fiume Elsa dove il profumo del mare e quello della terra sono gli ingredienti fondamentali di una cucina speciale che valorizza i prodotti locali. E’ la famiglia di Pino De Marco (all’anagrafe Giuseppe) ma per tutti Pino, con la moglie Clara, i figli Alessia e Tomas. Una cucina fatta di trazione sulla via Cassia dopo la rotonda di Drove per Siena o Firenze, Barberino, Poggibonsi e San Gimignano. Una giovane famiglia modello, piena di entusiasmo, simpatia, accoglienza. Gente alla mano che fa la differenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Bocca D’Ersa’ celebra il gusto: "Ospiti Piero Pelù e Malika Ayane"

