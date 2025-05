Blue Origin nuovo volo suborbitale per il razzo New Shepard | a bordo 6 turisti spaziali

Un passo avanti nell'era del turismo spaziale! Blue Origin ha portato a bordo del suo razzo New Shepard sei turisti, tra cui professionisti di spicco come un'insegnante e una radiologa. Questo successo non solo segna un traguardo per la compagnia di Jeff Bezos, ma riflette anche un crescente interesse globale per l'esplorazione privata dello spazio. Chi saranno i prossimi pionieri delle stelle? Non è mai stato così vicino il sogno di viaggiare oltre l'atmosfera terrestre!

Blue Origin, la compagnia spaziale del fondatore di Amazon Jeff Bezos, sabato 31 maggio ha completato con successo un nuovo volo nello spazio suborbitale con il razzo New Shepard. A bordo, sei turisti spazial i tra cui l’insegnante Amy Medina Jorge, la radiologa Gretchen Green, l’avvocato panamense Jaime Aleman e altri tre imprenditori. Il volo, durato poco più di 10 minuti, è decollato alle 8:39 ora locale dal Launch Site One nel deserto del Texas occidentale. Durante il volo, l’equipaggio ha sperimentato circa tre minuti di assenza di gravità prima che la capsula ‘ First Step’ atterrasse dolcemente grazie a paracadute e retrorazzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Blue Origin, nuovo volo suborbitale per il razzo New Shepard: a bordo 6 turisti spaziali

