Cresce la passione per il jazz, per la buona musica dal vivo, anche fra il pubblico più giovane, della GenZ. Un "caso" che al Blue Note si traduce nei numeri record di una stagione che sta per chiudere i battenti. In anticipo. Occasione per fare alcuni lavori straordinari di manutenzione del tetto, senza quindi cambiare nulla degli interni. Ed eccoli i numeri. Novantamila presenze paganti (con una media di 10mila al mese) contro gli 86.500 della passata stagione, che però ha chiuso a metà giugno. "Un dato che assume ancor più valore se si pensa che quest’anno chiuderemo oggi, 31 maggio, e non a metà giugno, con circa 15 giorni di programmazione in meno rispetto all’anno passato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blue Note, stagione da record. Il jazz conquista anche la GenZ: "Più giovani, la proposta piace"

Jazz Nights. Cene con concerto al Don Lisander & Blue Note Milano. Dal 5 giugno al 24 luglio 2025

Scopri l'atmosfera unica delle Jazz Nights al ristorante Don Lisander: dal 5 giugno al 24 luglio 2025, potrai gustare cene a tema abbinate a concerti di artisti selezionati dal Blue Note di Milano.

ilgiorno.it scrive: Daniele Genovese: "Programmazione varia e politica di promozione sul prezzo aiutano". Stasera cala il sipario, ma si prosegue fuori con le jazz nights. E puntate anche a Venaria.

Da gaeta.it: Il Blue Note di Milano chiude la stagione 2024/25 con quasi 90mila spettatori e prosegue con otto serate estive di jazz e cene a tema al ristorante Don Lisander, sostenendo la Fondazione SLAFOOD.

Come scrive ilmohicano.it: La stagione 2023-2024 del Blue Note di Milano si è chiusa venerdì 14 giugno, con un ultimo spettacolo sold out che ha visto protagonista la cantante britannica Judith Owen. Da settembre a giugno il ...