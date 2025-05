Blitz pro Pal di Ultima generazione in un supermercato | Non finanziamo il genocidio boicottaggio! La gente li ignora video

Ultima Generazione torna in azione, e questa volta a Milano si fa sentire nel cuore di un supermercato. Con striscioni e megafoni, i manifestanti pongono l'accento su un legame controverso tra crisi ambientale e conflitti globali. Il messaggio? Non possiamo ignorare le ingiustizie sociali mentre facciamo la spesa. Un gesto che riaccende il dibattito sul potere del consumatore: fino a che punto siamo disposti a protestare per un cambiamento?

Nuovo blitz di Ultima generazione, stavolta nel segno del complottismo sulla guerra a Gaza. I pasdaran dell’ambientalismo sono entrati dentro un Carrefour milanese con striscioni e bandiere palestinesi. Uno dei contestatori è salito su una cassa con il megafono, urlando i motivi della protesta: «Chiediamo il giusto prezzo per tutti, perché in 10 anni l’olio è raddoppiato. E chi ci guadagna in tutto questo? Le multinazionali che finanziano un genocidio». «Oggi in Palestina muoiono più di 19mila bambini e – ha aggiunto – e non è colpa nostra, però noi finanziamo il massacro senza accorgercene, soltanto facendo la spesa». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Blitz pro Pal di Ultima generazione in un supermercato: “Non finanziamo il genocidio, boicottaggio!”. La gente li ignora (video)

