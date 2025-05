Blitz dei carabinieri | nei guai diversi ristoranti e lidi di Ischia

Ischia, un paradiso che si sta rivelando meno idilliaco del previsto. I carabinieri hanno messo in luce gravi irregolarità in ristoranti e lidi, denunciando due imprenditori per violazioni sulla sicurezza e lavoro irregolare. In un periodo in cui il turismo è cruciale per la ripresa economica post-pandemia, queste notizie fanno riflettere: la qualità e la legalità devono andare di pari passo. L’industria della ristorazione può davvero permettersi simili scivoloni?

I carabinieri hanno registrato gravi irregolarità sono state rilevate in due ristoranti di Ischia. Due imprenditori di 60 e 46 anni sono stati denunciati per violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro e per l’impiego di manodopera irregolare. Sono scattate due ammende per circa 4mila euro e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Blitz dei carabinieri: nei guai diversi ristoranti e lidi di Ischia

Cerca Video su questo argomento: Blitz Carabinieri Guai Diversi Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

In auto con un chilo di hashish e di marijuana: nei guai un uomo e una donna; Sicurezza nei cantieri: blitz dei Carabinieri in Valsusa, due imprenditori nei guai; Ceraso, blitz antidroga e perquisizioni: madre e due figli nei guai; Lavorano in nero nella sartoria . Blitz dei carabinieri a Cognento. Scoperti in otto senza contratto. 🔗Ne parlano su altre fonti

Blitz dei carabinieri: nei guai diversi ristoranti e lidi di Ischia

Come scrive napolitoday.it: I carabinieri hanno registrato gravi irregolarità sono state rilevate in due ristoranti di Ischia. Due imprenditori di 60 e 46 anni sono stati denunciati per violazioni alle norme sulla sicurezza sul ...

Ceraso, blitz antidroga e perquisizioni: madre e due figli nei guai

Si legge su ilmattino.it: Si è svolto nelle prime ore di ieri mattina un blitz antidroga nel cuore del Cilento, che ha coinvolto in particolare i comuni di Ceraso e Velina, frazione di ...

Cantiere non sicuro, scatta la denuncia

Da spoletonline.com: Nei guai un'imprenditrice edile, alla quale sono state contestate diverse irregolarità: il blitz compiuto in centro storico dai carabinieri ...