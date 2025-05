Blitz antidroga nei boschi a Como smantellata base operativa | quali tipi di sostanze sono state sequestrate

Un blitz antidroga senza precedenti nei boschi di Como ha portato all’arresto di un 34enne marocchino e allo smantellamento di una base operativa per lo spaccio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato diverse sostanze, tra cui marijuana e cocaina. Questo intervento si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle dinamiche dello spaccio nelle aree rurali, dove il traffico di droga trova terreni fertile per espandersi. Un tema che merita di essere approfondito!

Un 34enne marocchino è stato arrestato a Como per spaccio di droga. L'operazione si è svolta nei boschi di Fino Mornasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Blitz antidroga nei boschi a Como, smantellata base operativa: quali tipi di sostanze sono state sequestrate

Como, blitz nei boschi di Appiano Gentile: arrestato spacciatore con cocaina, eroina e contanti

Un'operazione mirata dei Carabinieri ha portato all'arresto di un 31enne marocchino a Como, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Cerca Video su questo argomento: Blitz Antidroga Boschi Como Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Chili di ecstasy e cocaina nascosti nei capanni da caccia: 6 arresti, 5 sono bresciani; La villa dello spaccio. Quattro chili di droga e sei in arresto; Blitz antidroga nei boschi Operazione dei carabinieri. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Blitz antidroga nei boschi a Como, smantellata base operativa: quali tipi di sostanze sono state sequestrate

Segnala virgilio.it: Un 34enne marocchino è stato arrestato a Como per spaccio di droga. L'operazione si è svolta nei boschi di Fino Mornasco.

Blitz antidroga a Como, tre spacciatori arrestati dopo un inseguimento nel bosco

informazione.it scrive: La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 maggio, ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti, tre persone provenienti dal Marocco, rispettivamente di ...

Blitz antidroga a Como, tre spacciatori arrestati dopo un inseguimento nel bosco

Riporta varesenews.it: La Squadra Mobile di Como, nel corso dei servizi volti al contrasto dello smercio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive della provincia, nel pomeriggio ha organizzato un servizio antidroga ...