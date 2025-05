Blitz al mercato di San Lorenzo | banchi sospesi per lavoratori a nero e motivi di sicurezza

Blitz al mercato di San Lorenzo: i controlli dell'ispettorato del lavoro e della polizia municipale hanno portato alla sospensione di nove banchi. Un'iniziativa che mette in luce il crescente impegno nella lotta contro il lavoro nero, un fenomeno che continua a minacciare la sicurezza dei lavoratori. È un momento cruciale per la tutela dei diritti, dove ogni piccolo gesto può segnare una grande differenza. Rimanete sintonizzati!

Controlli dell’ispettorato del lavoro e della polizia municipale al mercato delle pelle di San Lorenzo a seguito dei quali è stata sospesa l’attività per nove banchi, in quanto è stato sforata la soglia del 10 per cento di lavoro nero e per motivi di salute e sicurezza. La verifica sulle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Blitz al mercato di San Lorenzo: banchi sospesi per lavoratori "a nero" e motivi di sicurezza

Cerca Video su questo argomento: Blitz Mercato San Lorenzo Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Blitz dell’Ispettorato del lavoro e della Municipale in San Lorenzo: trovati 11 lavoratori a nero. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Firenze, blitz in San Lorenzo: 9 banchi sospesi per lavoro nero e motivi di sicurezza

msn.com scrive: Cinque le multe per violazione dell’orario e una per prezzi non esposti. L'assessore Giorgio: "Andremo avanti con questi controlli a tutela di tutti" ...

Blitz dell’Ispettorato del lavoro e della Municipale in San Lorenzo: trovati 11 lavoratori a nero

Come scrive 055firenze.it: La verifica immediata sulle banche dati online ha permesso di appurare che 11 lavoratori intenti nel tardo pomeriggio alle mansioni montaggio e smontaggio degli stand di vendita erano in nero, fa ...

Blitz al The Social Hub di San Lorenzo: vernice contro lo studentato da 1500 euro al mese

Secondo fanpage.it: Questa notte alcuni attivisti del collettivo Robin Hood hanno lanciato vernice contro l'ingresso dell'hotel e studentato di lusso The Social Hub a San Lorenzo. Il blitz, effettuato in ...