Black Phone 2 | svelati i primi filmati e tre inquietanti teaser

Il brivido torna in sala con "Black Phone 2"! I primi teaser ufficiali rivelano un'atmosfera ancora più inquietante, mentre Ethan Hawke torna nel ruolo di The Grabber. In un’epoca in cui il genere horror conquista sempre più spazio nel panorama cinematografico, questo sequel sembra pronto a catturare l'attenzione degli appassionati. Preparati a vivere una nuova esperienza da brivido che potrebbe superare il suo predecessore! Non perdere i dettagli!

prima visione di "Black Phone 2": primi teaser e dettagli sulla produzione. Le prime clip ufficiali di "Black Phone 2" sono state recentemente rese pubbliche, offrendo uno sguardo esclusivo al sequel diretto da Scott Derrickson. La pellicola, che vede il ritorno di Ethan Hawke nel ruolo di The Grabber, promette di riproporre l'atmosfera inquietante del primo capitolo, mantenendo alta l'attenzione dei fan del genere thrillerhorror. In questo articolo vengono analizzati i contenuti disponibili, i protagonisti coinvolti e le informazioni più aggiornate sulla distribuzione. contenuti rilasciati e anticipazioni sui teaser.

Black Phone: svelati i retroscena dell’horror con Ethan Hawke

Come scrive badtaste.it: Aspettiamo e facciamolo“. Quindi era già tutto pronto e non appena è tornato [da Doctor Strange 2], mi dice: “Facciamo Black Phone“. Il personaggio di Ethan Hawke in Black Phone Passando ...

The Black Phone 2: confermata la data d’uscita del sequel e l’espansione del franchise

Scrive filmpost.it: The Black Phone 2 conferma la sua data di uscita dopo che il film originale del 2022 è diventato un successo horror The Black Phone 2 ha confermato la sua data di uscita, poiché il film horror di ...