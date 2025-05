Bivacchi sgombero in via Fiscaletti

Sgomberati i bivacchi di via Fiscaletti: un'azione che segna un passo importante nella lotta contro il degrado urbano a San Benedetto. La polizia municipale, insieme a Picenambiente, ha rimosso un'altra area sensibile, contribuendo a riqualificare la cittadina. Questo intervento non è solo una risposta a una situazione di emergenza, ma riflette un trend più ampio di ripristino della sicurezza e del decoro nelle città italiane. Un'attenzione necessaria per rivitalizzare gli spazi

La polizia municipale e la Picenambiente hanno smantellato un altro sito sensibile nell’abitato della città di San Benedetto, occupato dai clochard. Dopo il bivacco sotto il ponte dell’Albula in via Piemonte, questa volta è toccato a quello di via Fiscaletti, nelle vicinanze dell’ex Cinema delle Palme. In questa postazione sono stati portati via, in modo particolare, rifiuti e materiali ingombranti che vi erano portati dai senza tetto che bivaccano in modo stanziale in quella zona. L’intervento eseguito dagli operatori della Picenambiente, coordinati dalla polizia locale, ha riguardato anche le aree verdi alle spalle della ferrovia e la pinetina, dove molti rifiuti erano stati nascosti tra la vegetazione e persino sulle crociere degli alberi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bivacchi, sgombero in via Fiscaletti

Bivacchi, sgombero in via Fiscaletti

