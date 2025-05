Bisarca s’incastra sulla curva Santa Marta e metà Pisa in tilt | Stop mezzi pesanti in centro

Un bisarca si è incastrato sulla curva di Santa Marta, paralizzando il traffico a Pisa e costringendo a fermare i mezzi pesanti nel centro. Ieri mattina, il silenzio surreale ha riempito le strade, evidenziando un problema crescente: la gestione del traffico urbano in città storiche. La situazione ha messo in luce l’urgenza di un piano di mobilità sostenibile, per evitare che episodi simili rovinino la quotidianità dei cittadini.

di Mario Ferrari PISA Ieri mattina, nella strada dall’arco di via Garibaldi fino a quello in piazza delle gondole c’era un innaturale silenzio, nonostante le oltre 40 macchine e i due bus ad intasare la circolazione. Il motivo? Tutto bloccato perché un bisarca, intorno alle 10.20, inserendosi in via De Amicis - il tratto alla fine di via Santa Marta - è rimasta incastrata tra le auto bloccando la viabilità di mezza città. Il giovane conducente del mezzo, partito da Livorno e diretto alla concessionaria Renault distante poco più di un chilometro dal centro di Pisa, è stato infatti guidato erroneamente dal navigatore nel pieno centro storico dove, all’imbocco della via, ha urtato lateralmente un veicolo parcheggiato in curva sulle strisce blu. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bisarca s’incastra sulla curva. Santa Marta e metà Pisa in tilt: "Stop mezzi pesanti in centro"

