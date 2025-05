Bimba di due anni azzannata dal pitbull terrore nel giardino della villetta | choc ad Agliana

Un tragico episodio a Agliana scuote la comunità: una bimba di due anni e la nonna sono state aggredite da un pitbull nel giardino di casa. Questo incidente riaccende un dibattito cruciale sulla sicurezza degli animali domestici e le responsabilità dei proprietari. In un'epoca in cui l'amore per gli animali è in forte crescita, è fondamentale riflettere su come garantire una coesistenza serena. La salute della piccola è ora al centro dell'attenzione, ma la questione resta aper

Agliana (Pistoia), 31 maggio 2025 – Una bambina di due anni e la nonna azzannate da un pitbull sono ricoverate in ospedale, in seguito alle gravi lesioni riportate. La piccola è stata trasportata all’ ospedale pediatrico Meyer di Firenze dall’ elisoccorso Pegas o: le sue condizioni sarebbero gravi ma stabili. Da quanto appreso la bambina è stata in sala operatoria e nel tardo pomeriggio di ieri si trovava in rianimazione. Stabile e soprattutto non in pericolo di vita. Un fatto che ha destato sgomento ad Agliana, al punto che il sindaco Luca Benesperi ha annullato tutti gli eventi dell’ Estate aglianese, che doveva prendere il via stasera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bimba di due anni azzannata dal pitbull, terrore nel giardino della villetta: choc ad Agliana

Giovanardi: “Dobermann, pitbull, rottweiler in aereo? Decisione assurda, in 10 anni 100 morti sbranati”. La replica: “Si è perso qualcosa… come la sua auto”

Negli ultimi dieci anni, decine di morti e incidenti con cani di grossa taglia come dobermann, pitbull e rottweiler hanno portato a discussioni sulla loro presenza in aereo.

Cerca Video su questo argomento: Bimba Due Anni Azzannata Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bimba di due anni azzannata dal pitbull, terrore nel giardino della villetta: choc ad Agliana; Bimba di due anni azzannata da un pitbull; Pistoia, bimba di 2 anni e nonna aggredite da un pitbull: la piccola operata d’urgenza; Pitbull aggredisce nonna e nipote di 2 anni ad Agliana: la piccola, morsa a gambe e addome, è grave. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Nonna e nipote di 2 anni assalite da pitbull ad Agliana: la piccola, morsa a gambe e addome, è grave

Segnala msn.com: Dramma ad Agliana, in provincia di Pistoia. Una bimba di 2 anni è stata morsa all'addome e alle gambe da un pitbull. Ferita nello ...

Pitbull aggredisce bimba di 2 anni: ferite gravi a gambe e addome

Da notizie.tiscali.it: Attimi di terrore a Agliana, in provincia di Pistoia, dove una bambina di appena 2 anni è stata azzannata da un pitbull mentre si trovava a casa della nonna. L’animale, di proprietà degli zii della pi ...

Bambina di 2 anni e la nonna aggredite dai 3 pitbull di un familiare, sono gravi

msn.com scrive: AGI - Una bimba di due anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere stata aggredita, insieme alla nonna, da tre pitbull di proprietà dello zio della picco ...