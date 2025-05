Bimba di 2 anni azzannata da un pitbull la nonna ha cercato di proteggerla

Una tragedia che tocca il cuore di tutti: una bimba di soli due anni è stata azzannata da un pitbull, mentre la nonna tentava disperatamente di proteggerla. Questo drammatico episodio apre un dibattito urgente sulle responsabilità legate ai cani di razza. La piccola, attualmente ricoverata in prognosi riservata, ci ricorda quanto sia fondamentale garantire la sicurezza dei più vulnerabili. È tempo di riflettere e agire per prevenire simili incidenti.

È ancora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze la bambina di due anni azzannata da un pitbull nella giornata di venerdì 30 maggio ad Agliana, in provincia di Pistoia. Le condizioni della piccola, seppur gravi, sono al momento stabili. L'attacco si è verificato nell'atrio dell'abitazione della nonna, dove la bimba si trovava in visita, come già era accaduto in passato. L'aggressione avvenuta a casa della nonna. L'animale era di proprietà degli zii. Sotto osservazione tre cani Secondo la prima ricostruzione, la bambina è stata improvvisamente aggredita all'addome e alle gambe da uno dei due pitbull di proprietà degli zii, conviventi con la nonna.

Un tragico episodio a Agliana scuote la comunità: una bimba di due anni e la nonna sono state aggredite da un pitbull nel giardino di casa.

