Una tragica aggressione scuote Agliana: una bimba di soli 2 anni è stata morsa da un pitbull, lasciando la comunità in ansia. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza degli animali domestici e il loro impatto nelle famiglie. La nonna, nel tentativo di proteggere la piccola, ha subito ferite. Un richiamo urgente a riflettere sulle responsabilità nella gestione dei cani, specialmente delle razze considerate più pericolose. Rimanete aggiornati.

Una bambina di 2 anni è stata gravemente morsa da un pitbull ad Agliana mentre era a casa della nonna, che ha cercato di difenderla riportando lesioni. La piccola è ricoverata in prognosi riservata al Meyer di Firenze. I cani sono stati sequestrati e sono in corso indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Bimba di 2 anni aggredita da pitbull ad Agliana: ricoverata in prognosi riservata, indagini in corso

