Bimba di 15 mesi muore in un incidente stradale salva la mamma

Una tragedia straziante ha colpito Motta Sant'Anastasia: una bimba di 15 mesi ha perso la vita in un incidente stradale, mentre tentava di proteggere la madre. Questo episodio riporta alla luce la sicurezza stradale e l'importanza dei seggiolini per bambini. Ogni anno, migliaia di piccoli viaggiano senza le adeguate protezioni. È fondamentale riflettere su come ogni viaggio possa diventare un momento cruciale per la loro sicurezza.

AGI - Una bambina dell'età di 15 mesi è morta in un incidente stradale nel territorio di Motta Sant'Anastasia, nel Catanese. L'autovettura, guidata dalla madre, è finita, per cause ancora da accertare, contro un muro. La donna è rimasta ferita, e non è in pericolo di vita. Sull'auto, ha riferito la polizia municipale, era presente un seggiolino. L'incidente è avvenuto fuori dal centro abitato, sulla strada che collega Motta Sant'Anastasia al centro commerciale Etnapolis. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Bimba di 15 mesi muore in un incidente stradale, salva la mamma

